Conducteur en fuite après avoir percuté une résidence à Boucherville

Une collision spectaculaire est survenue hier soir vers 22 h 10 sur le boulevard Marie-Victorin, à Boucherville. Un véhicule a percuté la façade d’une résidence, causant d’importants dommages à la propriété ainsi qu’au terrain.



Selon les premières informations, un homme âgé d’environ 30 ans aurait perdu la maîtrise de son véhicule avant de foncer dans la maison. Aucun occupant de la résidence n’a été blessé.



Le conducteur a pris la fuite à pied sur le boulevard Marie-Victorin avant l’arrivée des policiers. Tout porte à croire que la vitesse et l’alcool pourraient être en cause, mais l’enquête en cours devra déterminer les circonstances exactes de l’événement.



Un périmètre de sécurité a été rapidement érigé autour des lieux, et les policiers sont toujours à la recherche du suspect.