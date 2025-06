Surplus de 6,6 M$ à Varennes

Lors de la séance publique du conseil municipal du 2 juin, la mairesse suppléante, Brigitte Collin, a présenté les faits saillants du rapport financier 2024 qui font état d’un surplus de 6 590 912$, ce qui représente 12% du budget de l’année dernière.



Elle a précisé que les revenus totaux ont été de l’ordre de 69 022 417$ et, dans sa stratégie de développement économique, la Ville a procédé à la vente de terrains pour un montant de 6 833 364$.



«Varennes a également encaissé des revenus de transfert pour un total de 6 058 739$ qui proviennent en grande majorité des subventions du Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec et du Programme d’infrastructures municipales d’eau», a ajouté Mme Collin.



«Les revenus de droits de mutation ont été largement supérieurs à ce qui avait été prévu au budget pour un montant total de 6 474 432$, soit 3 011 332$ de plus que le budget», a-t-elle précisé.



Les dépenses ont été de l’ordre de 63 734 437$ et le montant le plus élevé au chapitre des dépenses, 2 793 738$, concerne le volet de l’aménagement, de l’urbanisme et du développement. Il s’explique principalement par des mesures pour favoriser la revitalisation du centre-ville.



«La portion de l’endettement total net à long terme assumée par l’ensemble des citoyens varennois s’est conclue à 49 178 886$. Une diminution de 128 138$ par rapport à 2023», a-t-elle conclu.