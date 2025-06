Plus durables : 9M$ dans des pots de yogourt

La députée-ministre de Verchères, Suzanne Roy, a annoncé le 10 juin une contribution financière de 3,4 M$ à Danone Canada, dont un des sièges sociaux est situé à Boucherville. Cette aide financière permettra à l’entreprise d’adapter deux des chaînes de production à la fabrication de pots de yogourt individuels et plus écologiques.

Les pots de polystyrène seront désormais fabriqués en résine de polyéthylène téréphtalate (PET) et intégreront du polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET).

Ce projet évalué à plus de 9 M$ et réalisé à l’usine de Boucherville permettra à Danone Canada de renforcer son engagement en matière de développement durable et de maintenir sa position de leader dans le marché canadien des yogourts, soutient la compagnie par voie de communiqué.

«Le remplacement du polystyrène par la résine de PET comme matière première dans ces deux chaînes de fabrication contribuera à réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise et à accroître sa compétitivité dans une industrie agroalimentaire qui se veut toujours plus verte et durable», mentionne-t-elle.

«Le rPET présentant plusieurs débouchés au Québec, l’intégration de ce type de résine permettra aussi d’augmenter la circularité des plastiques et de l’économie québécoise. Cette transition est cohérente avec les objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective au Québec, par laquelle les producteurs sont dorénavant responsables de la gestion de leurs produits en fin de vie», précise Danone.

«Pour favoriser une meilleure gestion de nos matières résiduelles et accroître leur circularité, il faut revoir nos pratiques et innover dans tous les secteurs d’activité, incluant l’agroalimentaire», soutient le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette

«Ce projet d’écoconception s’inscrit pleinement dans la volonté de RECYC-QUÉBEC d’accélérer la transition vers une économie circulaire. En contribuant activement à des initiatives comme celle de Danone Canada, nous soutenons des actions concrètes qui permettent de repenser l’usage des plastiques, de réduire notre empreinte environnementale, en plus de valoriser davantage les matières recyclées», a pour sa part mentionné la présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Emmanuelle Géhin.