Mort d’un travailleur à Varennes: les causes

Le 18 octobre 2024, un mécanicien industriel a perdu la vie après un accident sur un chantier de l’usine Recyclage Carbone Varennes et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a rendu publiques les conclusions de son enquête.



Rappelons que le contremaître de l’entreprise Descimco se trouvait à proximité d’un chariot élévateur qui transportait une lourde charge. Une courroie a alors cédé et la charge a heurté le travailleur de plein fouet. Il a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté.



L’enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l’accident : le combiné chaînes-raclettes de 960 kg a heurté le contremaître en raison de son décrochage lors du levage; la méthode de travail «improvisée» a exposé le contremaître à la chute de la charge; la gestion de la santé et de la sécurité du travail lors d’un levage était «déficiente».



À la suite de l’accident, la CNESST a notamment exigé qu’une méthode de travail sécuritaire pour cette tâche soit élaborée. Pour éviter que survienne un accident similaire, la Commission informera des conclusions de l’enquête à différentes associations liées au monde de la construction afin qu’ils les diffusent auprès de leurs membres.