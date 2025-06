De Montarville et des rues De Jumonville et François-Gravé : vers une intersection plus sûre

La Ville de Boucherville devrait bientôt passer à l’action pour améliorer la sécurité à l’intersection du boulevard De Montarville et des rues De Jumonville et François-Gravé.

Le conseil municipal a en effet approuvé une recommandation de la Commission de la circulation et du transport visant à rendre la traverse piétonne plus visible et sécuritaire.

Ainsi, la traverse piétonnière sera renforcée avec un marquage en damier jaune flanqué de lignes blanches. Aussi, des panneaux «Passage pour piétons» munis de feux rectangulaires à clignotement rapide seront installés de chaque côté de la traverse.

Cette mesure vise à mieux signaler la présence des piétons aux automobilistes et à rassurer plusieurs résidents du secteur.

En effet, des citoyens avaient manifesté leur inquiétude en mars dernier, et avaient interpellé le journal au sujet de cette intersection qu’ils qualifiaient de dangereuse, en particulier aux heures d’entrée et de sortie de l’école primaire de la Broquerie située à proximité.

Ils soulignaient le non-respect fréquent des arrêts obligatoires, tant par les automobilistes que par les cyclistes, et l’impatience de certains conducteurs, dans un secteur où il y a deux arrêts (au coin Jacques-Cartier et un autre à Francois-Gravé) à moins de 100 mètres de distance, qui contribuaient à ce qu’ils qualifiaient de circulation chaotique.

La Ville avait répondu que l’enjeu relevait davantage du comportement des automobilistes que d’un manque d’infrastructure. Elle avait demandé des opérations policières ciblées et promis d’étudier l’intersection.

Ce n’était pas la première fois que cette intersection faisait l’objet d’une attention particulière. En 2023, la Commission de la circulation et du transport avait conclu que les mesures en place, soit les arrêts aux quatre coins, le passage piétonnier, et présence d’une brigadière scolaire, étaient suffisantes. Mais devant la persistance des plaintes et une nouvelle évaluation de la situation, la Commission a finalement recommandé des ajustements, qui ont été approuvés par le conseil municipal.

Le marquage devrait être fait au cours de la semaine prochaine si la météo le permet, tandis que l’installation des panneaux irait au mois d’août en raison des délais de commande et d’installation.