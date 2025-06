Une nouvelle distinction pour Ginette Reno

La populaire chanteuse et résidente de Boucherville Ginette Reno a reçu, le 11 juin, une distinction remarquable. Elle a été promue au grade de commandeure de l’Ordre des Arts et des Lettres par le consul général de France à Québec, Éric Lamouroux, au nom de la ministre de la Culture, Rachida Dati.



«Avec cette distinction, le gouvernement de la République française a souhaité souligner à nouveau votre carrière ô combien exceptionnelle. Votre œuvre — en langue française — transcende les frontières et les générations », exprimait par missive à l’artiste Michel Miraillet, ambassadeur de France au Canada.

Rappelons que cet ordre honorifique récompense les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde. Le grade de commandeur.e est le plus élevé.



« J’adore la ville de Québec, pour y avoir chanté des milliers de fois. À l’époque, après les spectacles, on se retrouvait, plein d’artistes, à la porte Saint-Jean… Je n’ai que des souvenirs empreints de tendresse de cette époque-là.



Être parmi vous aujourd’hui, à la Résidence de France, pour recevoir cette distinction est un immense bonheur. Je me sens très émue et, en même temps, très fragile. Quand Jacques Demarny, alors président de la Sacem, et Pierre-André Dousset m’ont écrit De plus en plus fragile, je n’aurais jamais cru que ces mots prendraient un jour une vérité aussi forte. Aujourd’hui, je comprends : je casse comme de la porcelaine. Mais c’est une porcelaine précieuse, forgée par les années, les chansons et l’amour du public.



Du fond du cœur, je remercie la ministre, Rachida Dati, le consul général, Éric Lamouroux, et toute l’équipe du Consulat général de France à Québec.

Je reçois cet hommage avec gratitude et humilité. »



Ginette Reno suscite — depuis maintenant 66 ans de carrière — admiration et émotions auprès d’un immense public au Canada et à l’international. Avec plus de deux mille chansons, une quarantaine d’albums, tous d’or ou de platine, et divers rôles marquants au grand écran comme à la télévision, Ginette Reno est une véritable icône populaire.

Plusieurs fois honorée par les gouvernements canadien, québécois et français, récompensée à d’innombrables reprises par l’industrie musicale et saluée par celle du cinéma, l’interprète phénoménale a récemment vu la liste imposante de ses distinctions s’allonger de nouveau, alors qu’en mai dernier, elle était intronisée au Panthéon de la musique canadienne, en plus de recevoir la Médaille du couronnement du Roi Charles III.