Sandoz Canada : un siège social moderne à Saint-Hubert

Le siège social de Sandoz a quitté le parc industriel de Boucherville pour investir une aile du vaste et moderne complexe d’Agropur, dans l’arr. de Saint-Hubert à Longueuil. Ce déménagement survenu au début juin s’imposait afin d’offrir des espaces plus grands et conviviaux aux quelque 250 employés.

L’aménagement aéré et la grande fenestration donnant sur un boisé touffu font oublier que l’on se trouve en plein parc industriel.

En plus de ses propres locaux, Sandoz partagera avec Agropur les espaces communs tels que des salles de réunion, une grande cafétéria répartie sur deux étages et une terrasse extérieure. Ces éléments ont séduit l’entreprise de médicaments génériques et biosimilaires.

«À Boucherville, nous n’avions pas de cafétéria chaude, ni de grandes salles de rencontre. Notre croissance avait atteint la limite du bâtiment. Ça fait un an que l’on cherche à bonifier l’expérience de nos employés», a expliqué Michel Robidoux, pdg de Sandoz Canada, lors de l’inauguration le 11 juin.

L’inauguration a été courue. (Photo : La Relève – Ali Dostie)

Les nouveaux lieux seront mieux adaptés à la rencontre de clients et partenaires.

Le siège social regroupe l’«équipe commerciale» de Sandoz, notamment ce qui touche l’approvisionnement, la qualité, la réglementation, les ventes et le marketing, la distribution ainsi que les ressources humaines, en plus d’une équipe légale.

La production de médicaments est effectuée chez Delpharm, une usine adjacente à l’ancien siège social de Boucherville. D’ailleurs, 90% des médicaments injectables stériles génériques de Sandoz Canada sont fabriqués au Québec grâce à ce partenariat.

Les pharmacies, hôpitaux et médecins sont ses clients. «Plus de 50 millions de prescriptions au Canada sont remplies avec des produits Sandoz», a illustré M. Robidoux.

«Il n’y a pas une chirurgie mineure ou majeure qui se fait sans les produits Sandoz au Canada.» -Michel Robidoux, pdg de Sandoz Canada

Sandoz Canada est installé au Québec depuis 45 ans.

Plus près

C’est par un heureux hasard que Sandoz a élu domicile à Saint-Hubert. «Mon fils travaille chez Agropur. Il m’a parlé de la beauté des lieux et m’a dit qu’Agropur cherchait un locataire, raconte Michel Robidoux. J’étais inquiet de déménager 250 employés, mais je suis tombé en amour avec l’endroit : ça répondait en tout point à nos besoins.»

Passer de propriétaire d’un bâtiment trop exigu à des espaces dont elle est locataire est une situation «favorable, au point de vue financier», a fait-il savoir.

Des analyses Google et CAA ont aussi démontré que le temps moyen de parcours des employés demeurait pratiquement inchangé, diminuant d’une minute. Les deux tiers des employés mettront moins de temps à se rendre au boulot.

De plus, la certification LED argent du bâtiment a ravi Sandoz, qui multiplie les efforts pour réduire son empreinte carbone.

Une partie des locaux. (Photo : La Relève – Ali Dostie)

La mairesse Catherine Fournier s’est dite heureuse d’accueillir Sandoz à Longueuil, saluant que des options offertes par Sandoz, notamment en matière de médicaments biosimilaires, «changent réellement la vie des gens».

Richard Saynor, président et directeur général de Sandoz AG, et Gilbert Ghostine, président du conseil d’administration de Sandoz AG, ont aussi prononcé des allocutions.