Sainte-Julie: au revoir Amélie Poirier et Claude Dalpé

Deux visages familiers des Julievillois ne se représenteront pas en vue des élections municipales cet automne, puisqu’après huit années au service de la population, les conseillers Amélie Poirier et Claude Dalpé ont fait savoir qu’ils ne solliciteront pas un autre mandat.



Amélie Poirier est conseillère du district 7 – De l’Arc-en-Ciel et elle s’est impliquée dans plusieurs projets dont l’agrandissement du parc des Étangs-Antoine-Charlebois, la protection du boisé de la Falaise, la continuité de la piste cyclable Jordi-Bonet, le réaménagement du parc Joseph-Véronneau et le développement de la piste de vélo de montagne adossée au mont Saint-Bruno.



«Je remercie les citoyens de mon secteur et monsieur Mario Lemay de m’avoir octroyé leur confiance pendant les huit dernières années. C’est avec beaucoup de fierté et d’engagement que j’ai représenté mon district au sein du conseil municipal. C’est avec une certaine émotion que je quitte mes fonctions, mais aussi avec un sentiment de satisfaction du devoir accompli», a-t-elle déclaré.



Elle a ajouté qu’elle a choisi de faire une pause dans sa vie politique pour relever de nouveaux défis professionnels et consacrer plus de temps à sa famille.



Les trois passions de Claude Dalpé



Claude Dalpé est pour sa part conseiller du district 3 – De la Vallée et il mentionne qu’il s’est engagé dans la réalisation de plusieurs projets qui améliorent la qualité de vie des citoyens, dont entre autres la réfection du rang de la Vallée et son alimentation en eau potable, ainsi que l’implantation d’un service de taxi-bus dans le nouveau secteur de Vilamo. Il a de plus défendu la réduction de la vitesse sur la route 229, l’entretien et la réalisation de nouveaux liens cyclables dont celui reliant le secteur du golf et le stationnement incitatif.



Le conseiller de 64 ans a remercié chaleureusement les citoyens de son district ainsi que le maire, Mario Lemay. «Je quitterai mon poste de conseiller en sachant, qu’avec l’appui de mes collègues au conseil municipal, j’ai pu permettre d’accomplir de belles réalisations», a affirmé M. Dalpé qui souhaite profiter de sa retraite et se consacrer à ses trois passions : sa conjointe Chantal, sa famille et le karaté.



«Au nom de mes collègues du conseil municipal, je les remercie chaleureusement pour toutes ces années consacrées au service des Julievillois. Ils quittent la vie municipale avec le sentiment du travail accompli», a souligné le maire et chef du parti de la Voix des citoyens, équipe Mario Lemay.