Poursuite des travaux d’asphaltage de la route 132 à Boucherville

L’asphaltage de la route 132, en direction est, entre le boulevard De Montarville et la rue De Montbrun, à Boucherville, reprendra dès le 15 juin. Les bretelles de sortie et d’entrée du boulevard De Montarville seront aussi asphaltées. Ces travaux constituent le dernier tronçon de ce projet et nécessiteront des entraves de nuit.

Des fermetures de nuit sont à prévoir, généralement du dimanche au jeudi, entre 21h et 5h le lendemain, du 15 juin au début de juillet. Les fermetures de bretelles débutent une heure plus tôt.

Sur la route 132 en direction est

Des fermetures complètes de la route 132 en direction est, de nuit, entre la sortie no 18 (boulevard De Montarville) et la rue De Montbrun

o Fermeture de la bretelle de sortie no 18 (boulevard De Montarville)

o Fermeture de la bretelle d’entrée menant du boulevard De Montarville à la route 132.

Intersection de la route 132 et de la rue De Montbrun

· Fermeture occasionnelle de la voie de virage à gauche menant de la route 132, en direction ouest, à la rue De Montbrun en direction sud

· Fermeture occasionnelle de la rue De Montbrun, en direction sud, entre la route 132 en direction ouest et la rue des Ateliers.

o Circulation locale sur la rue De Montbrun entre la rue des Ateliers et le boulevard de Mortagne.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles.

Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.