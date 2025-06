Un été pour explorer ses racines : la Maison d’histoire est lancée

La Maison d’histoire de Boucherville, située au deuxième étage de la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine, a été lancée en fin de semaine dernière.

Ce nouvel espace propose durant la saison estivale des activités éducatives et familiales, dont des pique-niques mensuels, des récits historiques, des ateliers de généalogie et un service personnalisé pour retracer ses ancêtres, offert sur rendez-vous avec des spécialistes.

Le projet est une initiative de la Société d’histoire des Îles-Percées (SHIP), en partenariat avec la Ville de Boucherville.

Une entente entre les deux parties conclue récemment permet à la SHIP d’occuper les lieux pendant la période d’activité saisonnière de la maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine.

L’entente est d’une durée de trois ans.

D’autres activités

La maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine quant à elle présente l’exposition intitulée «À la maison», qui offre un regard sur l’histoire de celle-ci, en dévoilant des objets utilisés par les résidents de cette demeure construite en 1766. Ces artéfacts sont issus des travaux archéologiques menés en 2021 à l’emplacement d’origine de la maison.

L’exposition propose également un parcours spécialement conçu pour les jeunes, abordant la construction de la maison, l’alimentation et les modes de vie de l’époque. Un panneau destiné aux ados met également en lumière les actions de Louis-Hippolyte La Fontaine, tandis que des stations interactives pour les tout-petits favorisent l’apprentissage par le jeu et les sens autour de thématiques comme la construction, les textiles et l’alimentation.