Gros party et gros Lendemain de veille à prévoir à Varennes

Les partys de la Fête nationale sont souvent mémorables à Varennes, entre autres en raison du parc de la Commune situé en bordure du fleuve qui offre de magnifiques couchers de soleil à mesure que la soirée avance, mais en plus cette année, attendez-vous à un gros Lendemain de veille, puisqu’on nous prévient que la formation de cinq musiciens a une énergie contagieuse sur scène.



Le band roule sa bosse depuis plus de 15 ans aux quatre coins du Québec «en ravivant la flamme de ceux et celles qui ont le sang bien bleu» et le groupe veut faire «danser et chanter ses foules comme s’il n’y avait pas de lendemain grâce à leurs compositions rassembleuses qui créent un sentiment d’appartenance bien fort pour le Québec». Qu’on se le tienne pour dit!



Les récipiendaires du Félix de l’Album Country à l’ADISQ en 2022 ainsi que les prix du Spectacle et du Groupe de l’année au Gala Country 2023 fouleront la scène dès 19h30. Ils se disputeront la vedette avec la toujours populaire mascotte Bourrasque, mais il n’y aura qu’un seul vainqueur, soit le public bien sûr.



Des camions de cuisine de rue seront également de la partie pour les festivaliers qui auront une fringale lors de l’événement. La soirée culminera à 22h avec les traditionnels feux d’artifice en bordure du Saint-Laurent, un moment magique à ne pas manquer.



Il est à noter que cet événement inclusif prévoit des espaces réservés pour les personnes à mobilité réduite.