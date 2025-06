Un laser révolutionnaire contre le cancer mis au point à Varennes

C’est à Varennes qu’a été réalisée une percée scientifique prometteuse qui était jugée jusqu’alors impossible, soit de générer par laser et dans l’air ambiant des faisceaux d’électrons assez intenses pour détruire des tumeurs cancéreuses.



Une équipe de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) qui est basée au Centre Énergie Matériaux Télécommunications à Varennes, a fait une découverte majeure qui suscite beaucoup d’espoirs dans le domaine de la radiothérapie.



L’associé de recherche Simon Vallières et le professeur François Légaré, aidés par l’équipe du Laboratoire de sources femtosecondes, ont réussi à produire, grâce à un laser à impulsions ultra-courtes, des faisceaux d’électrons dans l’air ambiant à des énergies assez élevées pour pouvoir combattre des tumeurs cancéreuses.



Cette découverte pave la voie à des traitements plus faciles à prodiguer dans les hôpitaux que ceux nécessitant des accélérateurs d’électrons qui exigent des systèmes complexes et coûteux en chambre à vide.



10 découvertes de l’année 2024



Les résultats de cette recherche ont été publiés à la fin de 2023, mais c’est tout récemment que cette découverte a reçu le Prix du public au terme du concours des 10 découvertes de l’année 2024 du magazine Québec Science, remettant ainsi cette percée scientifique à l’avant-plan de l’actualité.



«Recevoir ce prix est une belle récompense dans ma carrière de jeune chercheur à l’INRS, car cela renforce la pertinence sociétale de la recherche, a déclaré l’associé de recherche et premier auteur de l’étude, Simon Vallières. Je suis confiant que notre découverte mènera à des applications médicales dans un futur proche, permettant ainsi d’offrir de meilleurs traitements de radiothérapie aux personnes atteintes de cancer.»



Pour sa part, le professeur François Légaré, qui est à la tête du groupe de recherche et également directeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l’INRS, a précisé : «C’est une récompense précieuse pour les fruits d’un travail exceptionnel qui a été mené en collaboration avec nos partenaires du Centre universitaire de santé McGill et de Infinite Potential Laboratories en utilisant une infrastructure de recherche unique au monde : le Laboratoire de sources femtosecondes ou Advanced Laser Light Source. Il s’agit du laser le plus puissant au Canada et il est basé à l’INRS», a-t-il souligné.