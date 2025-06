Le parc De la Broquerie à Boucherville est renommé : Parc Charles-Desmarteau-Père

Le parc De la Broquerie portera désormais le nom de Charles-Desmarteau-Père, une figure marquante de la vie bouchervilloise et du milieu patrimonial québécois.

L’annonce officielle a été faite le 7 juin dernier, lors du Déjeuner du maire, sur le site même du parc rebaptisé.

Pour le conseiller municipal François Desmarais, président de la Commission de toponymie de Boucherville, et enseignant en histoire, «Boucherville doit une grande part de son identité à l’engagement de Charles Desmarteau-Père, qu’il qualifie de figure majeure de la préservation du patrimoine québécois».

M. Desmarais a retracé le parcours de Charles Desmarteau-Père. Fondateur de la Fédération des Sociétés d’histoire du Québec et président de la Société historique de Boucherville, Charles Desmarteau-Père a contribué à plusieurs initiatives majeures dans les années 1960, notamment à la sauvegarde du bord de l’eau, empêchant le passage de la route 132 à travers le Vieux-Boucherville.

Il a également joué un rôle actif dans la désignation du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de l’hôpital Pierre-Boucher.

Il est aussi le principal artisan des jumelages de Boucherville avec Kingston, en Ontario, en 1967 et, la même année, avec Mortagne-au-Perche, en France, commune de l’Orne où est né Pierre Boucher, fondateur de Boucherville.

À la tête de la Société historique de Boucherville, il facilite, rappelle la Ville, l’acquisition du terrain de la Broquerie des Pères Jésuite de Montréal. Il fait alors déplacer trois maisons historiques dans le parc De la Broquerie en 1964 et 1965, soit la maison dite Louis-Hippolyte La Fontaine, la maison Dubuc et la maison Daigneau. Son ambition était de créer le Centre historique et culturel de Boucherville.

M.Desmarteau a aussi fondé les journaux La Seigneurie en 1965 et La Relève en 1987.

Il est décédé en 2014 à l’âge de 87 ans.