Violent incendie dans une écurie à Sainte-Julie

Un violent incendie a fait rage au 1720, chemin de la Belle-Rivière à Sainte-Julie. Le sinistre a débuté en après-midi lundi, forçant les différents services d’incendie appelés en renfort à fermer la voie de circulation alors que les pompiers tentaient de contrôler le brasier dont le panache de fumée était visible à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Sur les lieux, le directeur du Service de sécurité incendie de Sainte-Julie, Marc Tremblay, a confirmé à La Relève que des équipes de Varennes, Saint-Amable et de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée-du-Richelieu sont venus en renfort pour combattre le sinistre. Des membres de l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) étaient également sur place afin de porter assistance. En tout, près d’une trentaine de pompiers étaient mobilisés.

Le directeur a ajouté que la cause de cet incendie serait probablement d’origine électrique, mais que des analyses doivent être effectuées pour confirmer le tout.

Un cheval se trouvait dans la bâtisse quand les flammes ont progressé, mais il a pu être placé en sécurité avant qu’il ne soit trop tard. D’autres chevaux se trouvaient à l’extérieur et, en raison des forts vents et de l’épaisse fumée, ils ont été placés dans un endroit plus sûr à l’abri des émanations toxiques. Le propriétaire des lieux a pu compter sur un grand élan de solidarité des écuries des environs afin de l’aider à la suite de ce malheur.