La Rôtisserie St-Hubert de Boucherville s’adapte aux personnes autistes

La Rôtisserie St-Hubert de Boucherville devient aujourd’hui, 8 juin, une rôtisserie inclusive et offrira tous les dimanches midi un environnement adapté aux personnes autistes et leur famille.

Les employés du restaurant ont été formés pour mieux répondre à la réalité des personnes autistes en utilisant différents moyens, dont la diminution de la luminosité artificielle et du volume de la musique d’ambiance, de même que la présélection des tables et une offre de trousses sensorielles.

Une visite virtuelle d’une rôtisserie typique et des outils préparatifs sont aussi en ligne pour ceux qui souhaitent préparer leur venue en restaurant.

Ce projet est initié par la Fondation St-Hubert et la Fondation Autiste et majeur avec le soutien et l’expertise du centre d’autisme À pas de géant.

En date du 8 juin, c’est un total de 42 restaurants St-Hubert qui accueillent les familles qui désirent profiter de cette initiative inclusive les dimanches de 11 h à 13 h.

Plusieurs autres rôtisseries s’ajouteront en cours d’année, assure la direction de la chaîne.