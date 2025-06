Championnat de futsal : une touche De Mortagne dans la victoire

En seulement trois mois, le responsable du programme de soccer en Sport-études à De Mortagne, Alexandre Da Rocha, a formé puis mené la jeune équipe féminine canadienne gagnante du tout premier Championnat de futsal féminin de la Confédération de football d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF), qui se tenait le mois dernier au Guatemala.

«C’est la plus grande réalisation de ma carrière», avoue celui qui est aussi entraineur de l’équipe féminine de soccer de l’Université du Québec à Montréal depuis 2012.

C’est en janvier dernier que Canada Soccer a confirmé la création officielle de l’équipe féminine nationale de futsal et approché Alexandre Da Rocha pour en prendre la tête.

Avec une équipe d’entraîneurs, il a sillonné le pays en organisant des camps d’évaluation avant d’annoncer sa sélection à la mi-avril, à peine deux semaines avant le départ pour le Guatemala, hôte du tournoi inaugural de la CONCACAF.

L’équipe formée de 14 joueuses, dont neuf du Québec, trois de la Saskatchewan et deux d’Ottawa, a impressionné dès ses premiers matchs pour atteindre la grande finale et remporter le match contre le Panama.

Cette victoire a aussi permis à l’équipe de se qualifier pour la toute première Coupe du monde féminine de futsal, qui se tiendra aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre 2025.

«On m’a nommé entraîneur à la fin janvier. Me retrouver avec les championnes de la Confédération trois mois plus tard… Bien sûr que je le voulais, mais était-ce réaliste, facile ? Non», a confié Da Rocha, qui est aussi analyste à RDS pour les Coupes du Monde de soccer U17 et U19.

À De Mortagne, il est responsable du programme sport-études en soccer qui regroupe 220 athlètes.