Travaux et détours sur la 132 les 7 et 9 juin à Varennes

Des équipes du Canadien national (CN) entreprendront des travaux de réfection d’un passage à niveau sur la route 132, soit le boulevard Marie-Victorin, le samedi 7 juin et le lundi 9 juin.



Ces travaux entraîneront une fermeture complète du tronçon de la route 132, près du 3390, soit l’usine Kronos, entre la montée de Picardie et la montée de la Baronnie, le samedi 7 juin de 7h à 17h. Le détour se fera par la montée de Picardie, le chemin de la Baronnie et la montée de la Baronnie.



Le lundi 9 juin, il y aura circulation par alternance dans ce secteur de 5h à 17h, ce qui pourra engendrer des délais lors des déplacements à cet endroit.



Les travaux effectués par le CN pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Il est recommandé de consulter Québec 511 pour voir s’il y a des changements à l’horaire à ces dates.