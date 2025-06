Le projet Un toit, un droit, un chez-soi de l’OMH est honoré

L’Office régional d’habitation (ORH) de Marguerite-D’Youville a été honoré pour son projet Un toit, un droit, un chez-soi lors du Gala Excellence de la Rive-Sud organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud.



Cette initiative régionale mobilisatrice réunissant les municipalités, les organismes communautaires et les partenaires institutionnels, a pour objectif d’améliorer durablement l’accès au logement abordable dans la MRC de Marguerite-D’Youville.



Ce projet a généré des retombées majeures depuis son lancement. Ainsi, plus de 15 M$ ont été investis depuis deux ans dans la rénovation de logements existants, et au-delà de 90 nouvelles unités de logement abordable ont été créées depuis 2022. Un guichet régional d’accès au logement a également été mis en place, ainsi qu’un fonds d’innovation pour soutenir des projets novateurs.



L’OMH voit présentement à la planification d’un nouvel immeuble de 34 logements à Varennes, dont l’ouverture est prévue en 2026. Il est conçu pour répondre aux besoins des personnes âgées de 60 ans et plus. Sept des logements seront adaptés aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, en partenariat avec un organisme spécialisé.



«C’est la reconnaissance d’un travail collectif remarquable accompli par une équipe engagée, passionnée et profondément investie dans sa mission sociale», a fait remarquer Stéphane Williams, président du conseil d’administration de l’ORH.