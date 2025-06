Fête nationale à Sainte-Julie: Éléonore Lagacé et Gens du pays en vedette

Depuis sa victoire en 2023 à l’émission Zénith, présentée sur Ici télé, la carrière de la chanteuse et comédienne Éléonore Lagacé est en ascension et sa trajectoire l’amènera à Sainte-Julie le 24 juin dans le cadre de la Fête nationale. Elle partagera alors la vedette avec la chanson Gens du pays, qui célèbre cette année ses 50 ans.



La journée débutera dès 9h à la pente à glisser avec le traditionnel Julie-Tour, une randonnée cycliste familiale de 10 km qui sera parsemée de stations d’animation pour divertir petits et grands, avec prix de présence et animation au retour.



Dès 17h et jusqu’à 20h, la zone familiale ouvrira ses portes dans le stationnement de l’aréna et les enfants pourront s’amuser avec des jeux de kermesse, se faire maquiller et plus encore.



Pour sa part, la soirée musicale débutera à 19h30 avec la formation Aïe Cobaye, qui célèbre ses 25 années de carrière. Ensuite, place à la prestation de celle qui interprètera Peter Pan cet hiver, Éléonore Lagacé, dès 20h30, en compagnie de deux danseurs pour offrir une performance qui promet d’être électrisante.



Vers les 22h, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, prononcera un discours patriotique, suivi d’un hommage au drapeau. Quant au toujours populaire feu d’artifice, il illuminera le ciel dès 22h15, alors que Aïe Cobaye entamera la deuxième partie de son spectacle vers 22h30.



L’occasion sera belle d’entonner le célèbre Gens du pays, dont tout le monde connaît le refrain, mais en l’honneur de Gilles Vigneault, qui a 96 ans, il est bon de se rappeler ses autres merveilleuses paroles comme : «Le temps que l’on prend pour dire je t’aime/est le seul qui reste au bout de nos jours»!