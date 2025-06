Carte Accès Longueuil : la Ville suspend une partie de sa politique

La Ville de Longueuil suspend une partie de sa Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Après de nombreuses critiques à cet égard, la carte Accès Longueuil, au coût de 100$, ne sera désormais plus exigée pour les participants non résidents lorsque les installations de la Ville sont réservées par des organismes communautaires, des regroupements de citoyens ou des citoyens résidents. Cette suspension s’appliquera le temps d’une révision de la Politique.

Les organismes concernés seront avisés au cours des prochains jours. Les non-résidents visés seront remboursés, le cas échéant.

La Ville dit avoir rencontré des représentants d’organismes communautaires au cours des dernières semaines concernant cet aspect de la Politique.

«Force est de constater que les répercussions de cette nouvelle exigence, qui concerne les cartes Accès Longueuil payantes aux non-résidents et qui est entrée en vigueur le 1er avril dernier, soulève des préoccupations importantes sur le terrain et sont partagées par les élus», avance la mairesse Catherine Fournier.

Rappelons que des organismes ont affirmé craindre le départ de nombreux bénévoles qui seraient contraints de payer pour offrir de leur temps.

La décision de suspendre cette exigence a été prise d’un commun accord avec les membres du conseil de ville et du conseil d’arr. de Greenfield Park. Ce changement sera présenté aux prochaines séances des conseils d’arrondissement et à celle du conseil de ville du 10 juin.

Révision

Longueuil entend effectuer «une démarche élargie [concernant la Politique] permettant de répondre aux préoccupations du milieu communautaire longueuillois», soutient Mme Fournier.

Elle souhaite confier à l’Office de participation publique de Longueuil (OPPL) le mandat de réaliser cette démarche auprès du milieu communautaire et de la population des trois arrondissements.

Les recommandations, qui concernent uniquement la portion suspendue de la Politique, seront rendues publiques.

« Nous continuons de croire fermement aux objectifs de la Politique de reconnaissance, qui sont de mieux soutenir les organismes, notamment en simplifiant les procédés, de garantir une plus grande équité à l’endroit des citoyennes et citoyens de Longueuil, de même qu’à encourager une diversité de services financièrement accessibles», a signifié Catherine Fournier.

La suspension ne touche toutefois pas l’exigence des cartes Accès Longueuil aux non-résidents qui prennent part à des activités organisées par la Ville, comme les cours de natation.