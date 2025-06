Prix Excellence CCIRS : Protech Construction coup de coeur du public 

Protech Construction, située à Varennes, a obtenu le coup de cœur du public aux Prix Excellence de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), dévoilés le 2 juin. Elle s’est aussi distinguée dans la catégorie construction.

Son prix coup de cœur a été le résultat d’un vote en direct des participants.

Distech Controls, située à Brossard, a aussi obtenu un doublé, soit Entreprise de l’année et dans la catégorie Grande entreprise de plus de 150 M$.

Réunissant 400 membres, la soirée animée par Pierre-Yves Lord a mis en lumière une quarantaine d’entreprises finalistes. En tout, 19 prix ont été remis lors de cette édition dont certaines catégories ont été revues.

Le prix Hommage du CA a été décerné à Sylvain Lambert pour «son importante contribution au développement de l’enseignement supérieur et du secteur de l’aérospatiale sur la Rive-Sud», notamment comme ancien directeur général du cégep Édouard-Montpetit et de l’École nationale d’aérotechnique.

«Dans un contexte économique exigeant, chaque finaliste a démontré qu’avec détermination et créativité, il est possible de transformer les défis en levier de croissance», a souligné Jean-François Lévesque, président-directeur général de la CCIRS.

Les gagnants

Commerce de détail

Crèmerie Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville

Construction

Protech Construction, Varennes

Entreprise de distribution

Distribution Maxi Vent, Longueuil

Entreprise de service

Les Pneus Carignan, Boucherville

Entreprise manufacturière

Nétur, Saint-Hubert

Entreprises et entrepreneuriat collectifs

Théâtre de la Ville, Longueuil

Exportation

Optima Aero, Beloeil

Filiale étrangère ayant un impact sur le territoire

Transdev Canada, Brossard

Grande entreprise de plus de 150 M$

Distech Controls, Brossard

Jeune leader inspirant de la communauté d’affaires

Alexandre-Stéphane Boucher, Président-directeur général, JCB Construction Canada, Brossard

Nouvelle entreprise

Rocket Science, Longueuil

Petite entreprise de moins de 5 M$

Services d’arbres Primeau, Léry

Projet structurant d’un organisme public ou parapublic

Office régional d’habitation de Marguerite-D’Youville

Relève et transfert d’entreprise

Techno-Combustion, Varennes

Coup de cœur du jury

La Croisée de Longueuil

Entreprise de l’année

Distech Controls, Brossard

Hommage du CA

Sylvain Lambert

Parrain de l’année

Pier-Alexandre Viel

Coup de cœur du public

Protech Construction, Varennes