Le vélo sous toutes ses formes connait un engouement à Sainte-Julie en raison du plus grand nombre d’infrastructures disponibles pour ses adeptes. L’organisme Sentiers vélo Mont Saint-Bruno est particulièrement actif à ce sujet et contribue à cet essor.



«On bâtit des sentiers, mais surtout, on bâtit une communauté!» a lancé avec enthousiasme un de ses membres, Nicolas Lessard. La fin de semaine du 24 et 25 mai, les bénévoles ont pris part à la corvée d’entretien du sentier de vélo de montagne du parc Desrochers. Ils ont amélioré la piste et ajouté un chemin de remontée à partir de la nouvelle pumptrack jusqu’au point de départ, en plus de compléter la signalisation à cet endroit.



Il précise que d’autres corvées ouvertes à tous sont à venir, mais cette fois au sentier de vélo de montagne au parc Edmour-J.-Harvey les 17 juin et 8 juillet, où ils veulent améliorer le sentier ainsi que la signalisation sur place.



Entre la mi-juin et la mi-juillet, Sentiers vélo Mont Saint-Bruno propose une série d’activités et de rencontres afin de renforcer les liens entre les membres de la communauté de cyclistes de montagne.



Le 12 juin, ce sera le party d’ouverture de la saison afin de célébrer le début de l’été sur deux roues. Le 14 juin, de 9h à 16h, ils invitent la population à venir les rencontrer à côté de l’arche d’entrée du sentier de vélo de montagne lors de la journée Proximité plein air au parc Harvey.



Le 19 juin place à la Ride de fille, «une ride relaxe, inclusive et motivante» pour mettre en valeur les femmes dans le sport, mais où tout le monde est le bienvenu.



«C’est ensemble qu’on garde nos sentiers vivants… et notre communauté tissée serrée!» a conclu Nicolas Lessard.



Pour plus d’infos : https://www.facebook.com/SentiersVeloMontSaintBruno/