Le bac bleu fait économiser plus de 800 000$ à Boucherville

La réforme de la collecte sélective a fait fondre les dépenses des villes du Québec. Boucherville, par exemple, économise annuellement plus de 800 000$. Depuis le 1er janvier 2025, la gestion des matières recyclables est prise en charge par Éco Entreprises Québec (ÉEQ). Cet organisme désigné par le gouvernement du Québec assume désormais les coûts de la collecte et du traitement.

Les effets de ce changement sont tangibles et récurrents.

Récemment, la Ville a octroyé un contrat de 3 M$ pour la collecte porte-à-porte des matières recyclables, couvrant une période de 51 mois, soit de 2026 à 2030. Cela équivaut à un coût moyen de 705 882$ par année. Cette somme sera remboursée par ÉEQ à la Ville.

Le traitement des matières recyclables, qui auparavant était sous la responsabilité de l’agglomération de Longueuil, coûtait environ 100 000$ par année à la Ville. Il est maintenant et également pris en charge par ÉEQ.

En tout, ces changements représentent une économie annuelle d’environ 805 882$ pour Boucherville.

Aux deux semaines

L’organisation de la collecte a aussi été optimisée car elle s’effectue maintenant moins souvent, soit aux deux semaines plutôt qu’à chaque semaine, ce qui a permis de réduire le coût du contrat.

À titre comparatif, le précédent contrat de collecte, du 1er mars 2019 au 31 mars 2024, était plus coûteux. Il s’élevait à 5 185 000$ et comprenait d’autres services comme la fourniture de conteneurs à chargement avant et la maintenance des bacs roulants. Depuis janvier, la fourniture et la maintenance des bacs roulants relèvent directement de ÉEQ et ne sont donc pas incluses dans le nouveau contrat.

Plus de matières acceptées

Enfin, les citoyens bénéficient aussi d’une simplification des consignes : tous les contenants, emballages et imprimés sont désormais acceptés dans le bac de récupération, qu’ils soient en papier, carton, métal, verre ou plastique, et ce, peu importe les numéros sur les plastiques.

Ce nouveau cadre provincial impose aux entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés d’assumer l’entière responsabilité de leur récupération, de leur tri et de leur recyclage. Cette approche vise à transférer les coûts aux producteurs tout en les incitant à adopter des pratiques plus durables, dans un objectif de performance environnementale accrue.