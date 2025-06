Un service de garde 24/7 en caserne à Sainte-Julie à la fin du mois

Une convention collective d’une durée de cinq ans a été signée entre la Ville et l’Association des pompiers de Sainte-Julie, section locale 5134. Cette entente prévoit l’intégration de postes réguliers permanents et du service de premiers répondants de niveau 2, ainsi que la mise en place d’un service de garde 24/7 en caserne.



La nouvelle convention collective est en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. La Ville a précisé que le service de premiers répondants sera implanté au cours des prochains mois afin de permettre au Service de sécurité incendie de compléter toutes les étapes requises.



La Municipalité souligne que la présence des pompiers en tout temps améliorera grandement le temps de réponse. Aussi, en devenant premiers répondants de niveau 2, les pompiers pourront intervenir sur des cas de réanimation, des chocs anaphylactiques et des traumatismes tels que des fractures et des coupures.



Lors de l’assemblée publique d’avril, le conseil a approuvé l’entente de principe intervenue entre les deux parties. «On est tous très contents de cette entente-là, autant les pompiers que nous-mêmes», avait mentionné à cette occasion le maire, Mario Lemay.



«Le tout devrait être en place au niveau du 24/7 à partir du 1er juillet prochain. Au niveau des premiers répondants, ça va suivre dans les mois subséquents parce qu’il faut quand même qu’il y ait de la formation. Donc une fois la formation faite, on aura la disponibilité d’équipes de premiers répondants.»