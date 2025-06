Entrevue avec un planificateur financier : comment augmenter ses revenus à la retraite ?

Planificateur financier et conseiller en placement avec Gestion de capital Assante Ltée à Brossard, Jean-François Vinet a créé un guide recensant 20 astuces pour augmenter ses revenus à la retraite. Il le transmet gratuitement à ceux s’abonnant à son infolettre, dans le but notamment d’aider les retraités et pré-retraités à bien planifier leur retraite et à maximiser leurs revenus après impôt. Entrevue en six questions.

À qui nuira le plus l’actuelle guerre commerciale ?

«Les tarifs sont mauvais pour l’ensemble des joueurs, car ils amènent une baisse des échanges commerciaux, qui étaient plus optimaux. Un travailleur dans une entreprise touchée qui exporte aux États-Unis sera plus affecté. Quant aux placements, c’est certains que les personnes plus âgées ont davantage d’économies. Donc une personne près de la retraite verra plus d’impacts si le marché baisse de 10%.»

Êtes-vous particulièrement sollicité dans le contexte actuel ?

«Beaucoup sont inquiets à cause de la situation actuelle, ce qui est normal. Un peu comme avec la pandémie, on se retrouve devant de l’inconnu. Il y a la guerre en Ukraine, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, et il y a une personne charismatique au sud de la frontière qui, dans un élan désordonné, fait vaciller l’économie mondiale. Les États-Unis, c’est une des économies les plus importantes, et c’est où il y a la plus grande quantité de capitaux au monde.»

Que leur dites-vous pour les rassurer ?

«Il faut rester calme. Quand les marchés sont bas, ce n’est pas le temps de vendre. Et ça prend un plan financier solide. On peut avoir des placements à long terme où on est plus audacieux. À court terme, il faut être très prudent. Un planificateur financier va faire un plan, en diversifiant les actifs.»

Dans ce contexte, des gens pourraient-ils être contraints de repousser la retraite ?

«La fluctuation des marchés ne devrait pas avoir d’impact sur un plan de retraite, car on s’attend à de la volatilité. C’est plus rare, les gens qui vont continuer de travailler pour cette raison. Si vos placements vous inquiètent, le mieux est de consulter un planificateur financier. Il y a souvent des solutions.»

Les fluctuations du marché peuvent parfois inquiéter. Doit-on régulièrement consulter ses placements ?

«Un rendez-vous avec un planificateur financier, ça ne devrait pas être moins d’une fois par an. Moins que ça, c’est inacceptable! Deux fois par an, c’est un bon ratio. Toutefois, avant de prendre une décision importante (changement d’emploi, nouvelle propriété, retraite, etc.), il est incontournable de consulter.»

Que ce soit sur la sécurité de vieillesse, les leviers fiscaux ou l’ordre de décaissement, votre guide compte une vingtaine d’astuces. Lequel serait, selon vous, le plus important ?

«C’est de s’y prendre tôt. C’est le plus simple et le plus important. Et aussi, de prendre le temps de lire le guide en entier…!»

Quelle question vous pose-t-on le plus souvent ?

««Combien je peux dépenser durant ma retraite?» Les gens vont parfois sentir le besoin de me rencontrer tard, par exemple à 55 ans. En fin de carrière, l’épargne devient une priorité. C’est bien, mais c’est encore mieux de le faire avant. Plus on commence jeune, plus on s’assure que les investissements sont optimisés.»

En rafale

Quelques extraits du guide de Jean-François Vinet

Les retraits à effectuer en premier

«Cet ordre a une importance cruciale pour minimiser vos impôts. Un salarié célibataire de 65 ans avec un revenu de 50 000 $ par an provenant de son fonds de pension pourrait avoir avantage à retirer ses CELI avant ses REER et ainsi éviter d’augmenter son fardeau fiscal. Par contre, un retraité de 60 ans sans fonds de pension pourrait avoir avantage à retirer d’abord une somme de ses REER, car en raison de certains crédits d’impôt, il pourrait faire certains retraits sans payer d’impôt.»

Sur le profil d’investisseur

«Loin de la retraite, il est avantageux d’être audacieux, mais pas casse-cou. Un portefeuille bien diversifié composé principalement d’actions mondiales fait généralement très bien le travail. […] Lorsque l’on s’approche de la retraite, il faut commencer à protéger une partie de son capital. Rien de pire que de devoir vendre des placements en chute libre.»

Sur l’ordre de décaissement

«Reporter l’impôt est un excellent truc pour maximiser vos finances. Si vous payez maintenant l’impôt sur vos placements, il vous restera moins de capital à faire croître. Avec cette approche, on décaisserait donc en premier votre compte non enregistré (attention au gain en capital cumulé), puis votre CELI et enfin, votre REER.»