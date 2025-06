Défi têtes rasées à De Mortagne : 49 000 $ pour la recherche et pour Oscar

L’école secondaire De Mortagne, à Boucherville, a vibré au rythme de la solidarité alors que plusieurs personnes ont participé à un Défi têtes rasées de Leucan le 27 mai dans la cafétéria même de l’établissement. L’événement, initié par l’enseignant François Desmarais, a permis d’amasser à ce jour plus de 48 721 $ sur un objectif de 40 000$ grâce aux dons de quelque 440 donateurs. Et ce n’est pas fini. Le montant continue de grimper alors que les dons affluent encore.

Mais au-delà des chiffres, ce défi porte un visage : celui d’Oscar Jarry, un élève de 17 ans atteint d’un cancer sévère du cerveau.

Jeune athlète prometteur en patinage artistique sur la scène nationale, Oscar patinait cinq à six jours par semaine depuis l’âge de quatre ans. Il a représenté le Québec à une compétition canadienne. C’est sur la glace que les premiers signes de la maladie sont apparus.

Une histoire personnelle, moteur d’engagement

François Desmarais a lui-même survécu à un cancer de Hodgkin, une forme agressive du cancer des ganglions. «À l’âge de 16 ans, mes chances de survie étaient très faibles. C’est un protocole expérimental venu de Californie qui m’a sauvé », a-t-il confié en entrevue à La Relève. Pour lui, la science «c’est super important». Elle a un visage, celui de sa propre guérison, et aujourd’hui, celui d’Oscar.

Quand il a appris que le jeune patineur de niveau national et élève en sport-études faisait face à la maladie, l’idée d’un geste collectif est devenue une évidence. «Je me suis dit il faut faire quelque chose. On l’aime, Oscar, et on veut lui offrir la meilleure chance. La science l’a gardé en vie jusqu’à maintenant. On espère qu’elle pourra, un jour, le guérir. »

M. Desmarais a laissé pousser ses cheveux pendant deux ans et demi en prévision de ce moment. Comme lui, des collègues, deux élèves, William Babin et Derek Fontaine, et des membres de la famille d’Oscar ont accepté de se faire raser les cheveux pour la cause.

Le courage d’Oscar

Oscar a appris qu’il avait une tumeur au cerveau à l’âge de 15 ans. En plus de la radiothérapie et de la chimiothérapie, il porte un dispositif appelé Optune. Il s’agit d’un casque connecté à une batterie qui génère des champs électriques antitumoraux pour freiner la progression de la tumeur.

Ce traitement, non couvert par la Régie de l’assurance maladie, coûte environ 27 000 $ par mois. «Quelqu’un paie pour moi… mais on ne peut pas en parler. Ce n’est pas notre dossier, c’est celui de mon père», glisse Oscar.

Pour lui et pour l’enseignant, le défi têtes rasées, c’est une campagne de dons qui vise essentiellement à soutenir la recherche, mais aussi à aider les familles d’enfants atteints de cancer à travers le Québec.

Avec M. Desmarais, il est co-porte-parole du Défi têtes rasées à de Mortagne.

«On veut donner le plus de chances possibles à la science de trouver quelque chose pour Oscar et pour les autres, mentionne M. Desmarais. C’est pour cela qu’Oscar a accepté d’être le co-porte-parole de cet événement.»

Oscar continue de patiner. «Il est d’une résilience exceptionnelle, du tonnerre», souffle M. Desmarais.

Les dons peuvent toujours être faits via la page officielle du Défi têtes rasées – École secondaire de Mortagne.