Nouvelle piste cyclopédestre à Sainte-Julie: des enjeux de sécurité à cibler

Une nouvelle piste cyclopédestre reliant le boulevard Armand-Frappier au rang de la Vallée sera ouverte d’ici quelques jours, mais la Ville de Sainte-Julie consulte sa population afin de connaître les besoins et de sécuriser certaines intersections au besoin.



Cette piste était attendue depuis des années par les résidents du secteur Vilamo, qui est adossé au Club de golf La Vallée du Richelieu. Ceux-ci pourront notamment accéder au terminus d’autobus en transport actif dès le mois de juin.



Par cette consultation, la Ville veut cerner tous les besoins et attentes des futurs usagers, alors que les résultats permettront par exemple de sécuriser davantage certaines intersections au besoin.



Plus de 500 votes ont déjà été compilés et on peut constater que la nouvelle de sa venue est bien accueillie, mais les enjeux de sécurité en ce qui concerne principalement la route 229, soit la montée des Quarante-Deux, préoccupe plusieurs répondants.



Pour répondre à la courte consultation, les citoyens doivent se rendre sur la plateforme saintejulieconsulte.ca au plus tard le 22 juin.



«Les résultats de cette consultation permettront de mieux planifier les aménagements futurs», a souligné à ce sujet le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.