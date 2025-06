Le livre Fragments | Jean Letarte vu de l’intérieur : un hommage à l’artiste

Le livre Fragments | Jean Letarte vu de l’intérieur , lancé récemment par Monique Trempe et Robert Blondin, rend hommage au prolifique artiste bouchervillois Jean Letarte.

Cet ouvrage 156 pages, abondamment illustré, traverse près de 70 ans de création, 1952 à 2021, à travers ses huiles, aquarelles, gravures, sculptures, dessins à la pointe d’argent et à l’encre sur bois. Une partie seulement de la gigantesque production de Jean Letarte, élève de Borduas, et artiste qui a exploré tous les médiums.

Ce n’est pas une biographie conventionnelle, confie sa conjointe Monique Trempe qui en a assuré la direction artistique. «Il n’y a rien de conventionnel chez l’homme, dans son approche à l’art et dans sa philosophie», mentionne-t-elle.

«Nous avons voulu faire revivre notre Jean dans ses liens ébouriffants avec ses autres qu’il aimait, entrevoir ses joies et tourments, comprendre son appréhension du monde qu’il aimait et craignait, et profiter encore et encore de son imaginaire fécond, lénifiant, et parfois inquiétant», écrit l’auteur Robert Blondin.

Présent au lancement, l’ami et ancien député et président de l’Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau, espère que l’ouvrage «donnera le goût aux gens de découvrir Jean Letarte et que nos grands musées reconnaîtront enfin son talent».

Fragments | Jean Letarte vu de l’intérieur est le fruit d’un long travail de quatre ans. Il est disponible en contactant Mme Trempe par courriel à : mtrempeletarte@hotmail.com