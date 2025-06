Fondation Véro & Louis: près de 300 000$ amassés lors de la Course 12h-80km

Les responsables de la plus récente Course 12 h-80 km au profit de la Fondation Véro & Louis espéraient amasser plus de 240 000$ et rassembler entre 300 et 400 participants le 31 mai au parc de la Commune à Varennes et ils ont eu la joie de réaliser au terme de cette journée qu’ils ont réussi à récolter 290 510$ et compter sur près de 650 participants.



La pluie et le froid ont fait leur apparition un peu dépassé midi, mais cela n’a pas empêché l’événement de suivre son cours. Le thermomètre affichait même 11 degrés vers les 16 h avec un ressenti de 9 degrés en raison des vents, mais les participants ont quand même effectué leurs boucles comme prévu.



Rappelons que la Course 12h-80km est un événement accessible à tous qui a pour but d’amasser des fonds pour développer des Maisons Véro & Louis à travers le Québec. La première se trouve à Varennes, près d’où avait lieu l’événement. Les participants pouvaient s’inscrire pour une ou plusieurs boucles de 5 km, qu’ils pouvaient marcher ou courir, au choix.



L’événement a débuté à 6h et s’est terminé à 18h, alors qu’un départ avait lieu à chaque 45 minutes. Au total, il y a eu 16 départs, permettant ainsi aux gens de faire de 1 à 16 boucles de 5 km.



Plus de détails à venir.