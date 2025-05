Cabinet fantôme du Bloc québécois: Xavier Barsalou-Duval hérite de la Monarchie

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval, a reçu une nouvelle responsabilité inattendue dans le cabinet fantôme du Bloc québécois : il devient porte-parole en matière de monarchie.

Il a le mandat de représenter le Québec sur cette question alors que 87% des Québécois rejettent cette institution ayant coûté près de 71 M$ aux contribuables en 2023 et 2024, précise-t-il dans un communiqué de presse.

Cette annonce a été faite par le chef Yves-François Blanchet lors de la rentrée parlementaire, au moment de dévoiler la composition de son cabinet critique. Sans surprise, M. Barsalou-Duval conserve aussi son rôle de porte-parole en matière de transport, d’infrastructures et de collectivités.

«Je travaille ce dossier avec sérieux et passion depuis plusieurs années. Les enjeux de mobilité, d’infrastructures et de vitalité des collectivités sont cruciaux pour le Québec et je continuerai de défendre nos priorités en collaboration avec la ministre des Transports et du Commerce intérieur, Chrystia Freeland», affirme-t-il.

Mais c’est bien sur la question monarchique qu’il fera parler de lui cette session. Le député ne cache pas son opposition ferme à la couronne britannique, qualifiant Charles III de «symbole dépassé.»

«Les libéraux demandent aux Québécois de se sentir canadiens et ensuite ils invitent leur roi. Charles III est l’incarnation vivante de la vieille oppression coloniale britannique. 150 ans après la création du Canada, ce pays s’accroche encore à ce symbole dépassé. La présence du roi n’est pas seulement anachronique, elle est aussi profondément malaisante», déclare-t-il.

Il travaille déjà sur un projet de loi visant à abolir l’obligation de prêter serment au roi.

Par ailleurs, le député bloquiste siègera aussi au comité mixte permanent d’examen de la réglementation. «Ce nouveau défi me réjouit, surtout alors que le Bloc détient la balance du pouvoir. J’entends travailler de façon rigoureuse sur les dossiers réglementaires qui me seront soumis en comité dans l’intérêt du Québec et des citoyens.»