Projet de 130 M$ d’Hitachi Énergie : 70 emplois s’ajouteront à Varennes

Les dirigeants d’Hitachi Énergie à Varennes ont procédé le 23 mai au lancement officiel des travaux de construction d’un tout nouveau laboratoire d’essai de pointe. Cet investissement de plus de 130 M$ vise la modernisation complète de l’usine construite en 1971.



Hitachi fabrique des transformateurs pour systèmes Courant continu haute tension (HVDC en anglais) parmi les plus puissants au monde. Ils peuvent transporter le courant sur des milliers de kilomètres, des centrales du Grand Nord jusqu’au sud des frontières.



«Ce projet vient renforcer le rôle du Québec dans la transition énergétique nord-américaine. Grâce à cette infrastructure d’essai, nous pourrons offrir des technologies plus résilientes, fabriquées ici même à Varennes», a mentionné Carla Vicente, directrice nationale chez Hitachi Énergie Canada.



Elle a ajouté que les efforts déployés incluent la réduction de l’empreinte carbone des processus de fabrication, l’utilisation de pratiques de construction responsables et la collaboration avec des fournisseurs locaux pour soutenir l’économie circulaire.



L’usine de Varennes compte plus de 350 employés et 70 nouveaux emplois s’ajouteront avec l’ouverture en 2027 du laboratoire d’essais de pointe de 2 700 mètres carrés. Le nouveau bâtiment, incluant l’aire de bureaux, les salles d’équipements et l’aire de transition, couvrira une superficie totale d’environ 6 500 mètres carrés. Notons que la superficie actuelle de l’usine est d’environ 30 000 mètres carrés.



Les dirigeants ont déclaré que ce laboratoire renforcera le rôle stratégique de Varennes dans la transition énergétique et dans le développement de technologies propres en lien avec les transformateurs de puissance et les systèmes HVDC.



Ce projet s’inscrit dans le cadre des objectifs de carboneutralité du Québec, visant à doubler sa production énergétique d’ici 2050 pour atteindre 150 térawattheures (TWh) supplémentaires.