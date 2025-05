Une grande consultation pour améliorer les parcs à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie œuvre à l’élaboration d’un plan directeur des parcs et espaces verts qui guidera ses décisions pour les années à venir et les citoyens sont invités à prendre part à une consultation afin de connaître ses besoins.



L’objectif est de mieux comprendre les attentes de la communauté. Tous les aspects sont abordés, notamment le sentiment de sécurité, car des actes de vandalisme ont été perpétrés dans ces espaces verts au cours des dernières années et la Ville veut entre autres savoir dans quelle mesure ce phénomène préoccupe les gens.



De même, on demande aux répondants de choisir trois aspects qu’ils souhaiteraient améliorer dans ces espaces verts, et on veut savoir aussi, s’il n’y avait pas de limite, qu’est-ce que les citoyens rêveraient d’avoir dans les parcs de Sainte-Julie.



On veut connaître quels parcs sont les plus fréquentés, pourquoi, quel est le degré de satisfaction de l’aménagement des lieux et s’il y a des activités culturelles que les gens aimeraient y retrouver. La consultation ne se limite par aux espaces verts de Sainte-Julie puisque la Municipalité veut également savoir quelle est la fréquentation du parc national du Mont-Saint-Bruno.



Les citoyens ont jusqu’au 4 juillet prochain pour partager leurs idées et leurs besoins en répondant au questionnaire en ligne disponible sur le site Web saintejulieconsulte.ca. Plus de 1 000 votes ont été enregistrés quelques jours après le lancement de cette initiative.