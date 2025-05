À Boucherville : guerre des supermarchés ?

Est-ce que les supermarchés se livrent une guerre de territoire à Boucherville? C’est l’impression que donne le développement quasi simultané de deux nouvelles épiceries, un IGA et un Maxi, qui s’installeront presque nez à nez sur le boulevard de Mortagne.

D’un côté, un supermarché IGA de 40 000 pieds carrés, dont la construction a débuté à l’automne 2024, s’apprête à ouvrir ses portes cet été.

De l’autre, le groupe Loblaw installe un deuxième Maxi, dans l’ancien local de Rachelle Béry, directement en face du futur IGA.

Cette enseigne spécialisée en produits naturels et biologiques a quitté ce local l’automne dernier et sera relocalisée à l’intérieur du futur IGA, où un espace lui sera réservé une fois le supermarché ouvert.

Même si le nouveau Maxi sera plus modeste avec une superficie de plancher de 11 000 pieds carrés, l’investissement s’élève tout de même à plusieurs millions de dollars, selon Geneviève Poirier, gestionnaire principale et porte-parole de l’établissement. Ce nouveau magasin devrait générer une trentaine d’emplois.

«Nous sommes convaincus que ce Maxi saura répondre aux besoins de la clientèle de ce secteur, apportant notamment commodité et valeur avec une offre de produits de qualité à bas prix», affirme Mme Poirier, précisant que l’ouverture est prévue pour plus tard cet été.

La porte-parole assure que cette ouverture n’entraînera la fermeture d’aucun autre Maxi à Boucherville. «Nous sommes déterminés à maintenir notre présence et à continuer de servir l’ensemble de la communauté », dit-elle.

Du côté du supermarché IGA, il n’a pas été possible d’obtenir leur réaction concernant l’arrivée de la concurrence, leur service n’ayant pas répondu à notre demande d’information au moment de mettre sous presse.

Bien desservie

À l’autre extrémité du boulevard de Mortagne, tout près de l’intersection avec le boulevard de Montarville, d’autres commerces d’alimentation sont également bien établis. On y retrouve notamment la fruiterie La Légumière, spécialisée en fruits et légumes, la Grande Europe, une épicerie aux accents européens, et la poissonnerie René Marchand. Juste à l’angle de Montarville, se trouve aussi un Provigo, propriété de Loblaw, qui détient également la bannière Maxi.

Le paysage alimentaire bouchervillois est ainsi particulièrement bien garni avec la présence de nombreuses grandes chaînes et commerces spécialisées. On y compte un Provigo, un Super C, un Costco, deux épiceries Métro, bientôt deux Maxi, un nouvel IGA en construction, ainsi que des enseignes plus nichées comme l’épicerie fine Val-Mont, l’Amour du Pain et la boulangerie Ange.