Élections municipales à Boucherville : la machine bientôt en marche

À cinq mois des élections municipales, on sait déjà que le maire de Boucherville, Jean Martel, sollicitera un cinquième mandat à la tête de la Ville. Mais du côté de son équipe, l’heure est toujours à la réflexion. Les conseillers municipaux ont jusqu’à la fin de juin pour confirmer leurs intentions. Le maire mise sur la continuité, tout en se disant ouvert à un renouvellement partiel. Il souhaite surtout s’entourer de personnes passionnées par Boucherville et prêtes à s’impliquer pleinement dans la vie municipale.

L’équipe qui l’accompagnera n’est donc pas encore connue. Tous les conseillers municipaux sont officiellement en réflexion sur leur avenir politique, bien que certains laissent peu de doute sur leur intention de se représenter.

«Je leur ai accordé jusqu’à la fin juin pour me donner leur réponse. Ils sont en réflexion, et moi aussi, je suis en réflexion, en fonction de ce qu’ils vont me dire. Avec quelle équipe vais-je me présenter? Si tout le monde me dit qu’il ne se représente pas, il faudra que je monte une nouvelle équipe. Si tout le monde veut revenir, est-ce que je garde la même équipe? Est-ce que de nouveaux joueurs pourraient se joindre à nous? À ce stade-ci, je ne peux rien confirmer. Une annonce en ce sens sera faite au début juillet. Ce que je cherche, ce sont des gens qui ont encore la passion de s’impliquer», insiste M. Martel, soulignant l’importance d’un conseil municipal engagé et présent auprès des organismes locaux.

Des décisions à venir

Les conseillers municipaux prennent ainsi encore le temps de décider. La conseillère Isabelle Bleau affirme être en réflexion, mais ouverte à la possibilité d’un autre mandat : «J’ai aimé mon implication au sein du conseil municipal au cours des huit dernières années. J’ai l’énergie de continuer et je sens que j’ai encore à apporter aux citoyens et à la communauté bouchervilloise, mais je me donne jusqu’en juin pour finaliser ma réflexion.»

Même chose du côté du conseiller François Desmarais, qui indique qu’il donnera sa réponse au maire Martel d’ici la fin de juin, mais que, «à 90%, c’est oui». Il affirme avoir le J4B tatoué sur le cœur, adorer sa ville et se rendre toujours disponible pour les citoyens.

D’autres, comme Raouf Absi, Jacqueline Boubane, Anne Barabé et Lise Roy, indiquent être toujours en réflexion.

De son côté Magalie Queval, juge qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur la question.

Quant à Josée Bissionnette, elle affirme : «c’est mon intention, mais je compte prendre ma décision officielle seulement en juillet. Il peut y avoir des événements – maladie, situations familiales – qui pourraient influencer mon choix quant à mon engagement pour les quatre prochaines années.»

La continuité

Le maire Martel affirme qu’il se présente sous le signe de la continuité. «C’est poursuivre dans la voie d’une taxation limitée et responsable, ce qui nous a permis de maintenir des gels de taxes et un bon contrôle de la dette», explique-t-il. Il souhaite également conserver un rythme de développement modéré : «On veut éviter de ressembler à des villes comme Brossard, où ç’a poussé partout.»

Il souligne qu’il a toujours la passion de s’impliquer dans sa communauté. «On a 120 organismes à Boucherville, et je veux continuer à être présent.»

Parmi les projets majeurs qu’il souhaite mener à terme figure notamment l’achèvement de la construction du centre multisports, et le développement d’un immense parc naturel sur le site de l’ancienne carrière, qui deviendrait, précise-t-il, l’un des plus grands espaces verts de la Rive-Sud, surpassant même le parc du Mont-Royal.

«Mon projet phare, c’est de ne pas ressembler à Brossard. Boucherville doit demeurer une ville à échelle humaine, avec ses terres agricoles et ses espaces verts», conclut le maire Martel.

Un congrès

La prochaine étape politique pour le maire et son parti sera le congrès du 31 mai. Une centaine de membres (sur les quelque 350) y sont attendus pour participer, entre autres, à des ateliers, proposer des idées qui contribueront à établir les grandes orientations de la prochaine plateforme électorale. C’est aussi à ce moment que seront dévoilés les résultats du second volet du sondage Léger effectué l’été dernier et portant sur les priorités de la population.