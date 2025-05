Retour du Café du Parc le 30 mai à Varennes

Signe que l’été approche, Anaïs Goulet et son équipe se préparent à ouvrir les portes du Café du Parc, qui entamera sa deuxième saison dès le samedi 30 mai.



Le Café du Parc sera situé encore une fois en plein cœur du parc de la Commune à Varennes, donc facilement accessible en voiture, à bicyclette ou à pied. La cantine sera ouverte entre 10h et 18h, tous les jours à partir de la Fête nationale, et ce, jusqu’à la fête du Travail. Avant et après ces dates, le Café sera ouvert les fins de semaine.



«La spécialité, ce sont les paninis et les grilled cheese, a expliqué Anaïs Goulet. On peut également s’y rafraîchir avec un bon smoothie aux fruits, une limonade maison ou encore un délicieux café latté glacé», a-t-elle ajouté en invitant les gens à venir découvrir un autre des attraits de ce grand parc en bordure du fleuve Saint-Laurent.