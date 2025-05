Travaux et détour d’importance sur la rue Principale à Sainte-Julie

La phase 2 des travaux de réfection de la rue Principale, entre la rue Nobel et le boulevard N.-P.-Lapierre, a débuté le 20 mai. Ce chantier occasionnera à certains conducteurs un détour de quelques kilomètres puisqu’on ne pourra pas emprunter la rue Principale par le boulevard Nobel.



Les travaux seront donc effectués du côté des adresses paires de la rue Principale, soit en direction du boul. N.-P.-Lapierre et il sera impossible de circuler sur cette voie.



Le détour de quelques kilomètres se fera par la rue Nobel, le chemin du Fer-à-Cheval et les boulevards Armand-Frappier et N.-P.-Lapierre. La circulation en direction de la rue Nobel, c’est-à-dire du côté des adresses impaires, se fera en sens unique.



La Ville a indiqué que le chantier devrait s’échelonner sur quatre semaines, si les conditions sont favorables. Le coût des deux phases de travaux est estimé à un peu plus de 1 M$, dont 75% est subventionné par le Programme d’aide à la voirie locale.