Saisie majeure de stupéfiants et d’armes à feu à Varennes

Le 22 mai, les policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent ont procédé à l’arrestation de deux individus à Varennes dans le cadre d’une enquête sur le trafic de stupéfiants. Les perquisitions ont permis de trouver de la drogue et des armes à feu.



Jeudi dernier, les agents ont mené trois perquisitions importantes en lien avec une enquête sur le trafic de stupéfiants. Cette opération a conduit à l’arrestation de deux individus à Varennes. Ils ont par la suite été libérés sous promesse de comparaître à une date ultérieure.



Les perquisitions ont permis la saisie de plants de cannabis, de l’huile et des feuilles de cannabis en grande quantité; de la cocaïne et du haschich; des milliers de comprimés, dont du Cialis et de la méthamphétamine (Ice et Crystal Meth).



Les forces de l’ordre ont aussi perquisitionné des armes à feu, incluant une arme de poing et plusieurs armes automatiques, de même que plus de 11 000$ en argent canadien.



L’opération s’inscrit dans le cadre du programme ACCES Cannabis (Actions Concertées pour Contrer les Économies Souterraines). Elle a mobilisé près de 25 policiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, incluant des policiers spécialisés en identité judiciaire.



La Régie a également rappelé que toute information relative au trafic ou à la production de stupéfiants peut être signalée de manière confidentielle au 9-1-1 ou à Info-Crime au 450 922-7001, poste 399.