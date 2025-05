Lily Rose Régnier : Championne provinciale en natation

La jeune nageuse bouchervilloise Lily Rose Régnier a brillé lors du Championnat québécois de natation qui s’est tenu du 14 au 18 mai à l’Université Laval, en remportant pas moins de neuf médailles, dont huit individuelles, et a été sacrée championne provinciale chez les 13 ans et moins au 50 m papillon, 50 m libre, 50 m dos, 100 m libre et 100 m papillon

Âgée de seulement 12 ans, Lily Rose Régnier continue d’impressionner dans les bassins du Québec. C’est surtout son exploit au 50 mètres dos qui retient l’attention, car avec un chrono de 31,16 secondes, elle a effacé des livres des records québécois une marque vieille de plus de 12 ans, soit celle de l’Olympienne Mary-Sophie Harvey, qui détenait ce record depuis 2012 avec un temps de 31,17 secondes en bassin de 50 mètres.

Ce n’est pas la première fois que l’athlète en sport-études à l’école secondaire de Mortagne et membre du club de natation Mustang inscrit son nom dans l’histoire de la natation québécoise. En avril dernier, elle avait déjà battu un autre record provincial, vieux de 21 ans au 50 mètres dos chez les 12 ans.

La jeune prodige représentera la Rive-Sud aux Jeux du Québec qui se tiendront du 25 juillet au 2 août à Trois-Rivières.