Un hommage à 20 années au service des citoyens

Lors des Assises de l’Union des municipalités du Québec, un vibrant hommage a été rendu aux conseillères Brigitte Collin et Lucie Bisson pour leurs 20 années de vie politique au service des citoyens, respectivement à Varennes et à Sainte-Julie.



«Dès son arrivée, elle s’est démarquée pour son engagement envers les familles et le mieux-être des citoyens», a souligné le maire de Varennes à propos de la conseillère municipale du district no 8 – De Martigny, Brigitte Collin.



Encore aujourd’hui, cet engagement est bien présent puisqu’elle siège au Comité de suivi du plan d’action à l’égard des personnes handicapées et de la politique inclusive, ainsi qu’au Comité régional de l’Office municipal d’habitation de Varennes. Elle préside également le Comité de sécurité publique.



«C’est grâce à elle que la Ville a réalisé la première Politique d’inclusion sociale basée sur l’accessibilité universelle ainsi que la première Politique de gestion de la circulation», a rappelé M. Damphousse.



Le temps a passé vite!



Urbaniste de formation et détentrice d’un MBA, la conseillère du district 8 – De la Montagne à Sainte-Julie, Lucie Bisson, a dit avoir à cœur de veiller au bien-être de ses concitoyens en s’impliquant dans les dossiers concernant la famille, le milieu de vie, l’environnement, les finances publiques, etc.



C’est pourquoi elle préside le Comité de la biodiversité et de l’environnement, en plus de siéger notamment au Comité de travail pour le logement abordable, au Comité de travail de la carrière et au Comité de travail sur le transfert du boisé de la Défense nationale à la SÉPAQ.



«Merci à toutes et tous pour vos bons mots, le temps a tellement passé vite! Merci pour votre support, collègues, gestionnaires, super citoyens et amis. Merci!» a-t-elle mentionné avec émotion à la suite de cet hommage.