Les difficultés financières d’Enerkem ont un écho à Varennes

La faillite qui se profile pour l’entreprise Enerkem, jumelée aux difficultés majeures rencontrées par les dirigeants de Recyclage Carbone Varennes (RCV), qui s’est placée à l’abri de ses créanciers en mars, donne des arguments à ceux qui critiquent les octrois du gouvernement Legault à ces entreprises du domaine de l’énergie verte, comme Northvolt. Dans le cas d’Enerkem et RCV, ce sont près de 735 M$ de fonds publics qui sont en péril.



Un article du 17 mai de La Presse indiquait qu’Enerkem s’est placée il y quelques jours sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, alors que le gouvernement du Québec a investi plus de 84 M$ dans l’entreprise qui veut commercialiser une technologie permettant de transformer les déchets en énergie.



L’entreprise montréalaise deviendra vraisemblablement sous contrôle de ses plus importants prêteurs, soit la pétrolière espagnole Repsol et deux fonds new-yorkais, si personne ne surenchérit. Le contrôleur dans ce dossier a jusqu’en septembre pour recevoir d’autres offres.



La technologie d’Enerkem était utilisée dans le projet de 1,5 G$ de Recyclage Carbone Varennes, dont le chantier sur le bord du fleuve est à l’arrêt depuis mars en raison de son incapacité à trouver l’argent pour compléter son usine de biométhanol.



RCV entendait devenir le premier producteur de méthanol vert au Québec en transformant des matières résiduelles en biocarburants. Toutefois, malgré de nombreuses subventions, les dépassements de coûts à répétition ont forcé l’entreprise au bord de la faillite à se placer à l’abri de ses créanciers.



Les difficultés financières de RCV à Varennes, jumelées aux dépassements de coûts et aux retards, fait d’ailleurs partie des raisons qui ont aggravé les résultats d’Enerkem.