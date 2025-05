La directrice du CPE La Maison Bleue honorée

L’Association des cadres des centres de la petite enfance a tenu le 8 mai l’édition 2025 de son Gala Reconnaissance et la directrice générale du CPE La Maison Bleue à Varennes, Ingrid Verret, a été honorée à cette occasion.



C’est devant collègues, membres de leur conseil d’administration et partenaires que ces gestionnaires ont reçu leurs prix qui ont été offerts grâce à la contribution de la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Ingrid Verret a pour sa part obtenu le Premier prix dans la catégorie Relève.



La soirée Gala a débuté avec une allocution prononcée par l’ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, c’est-à-dire celle que le réseau considère comme la «mère» des CPE.



«Par leur engagement, elles continuent de faire rayonner les valeurs fondatrices d’économie sociale : solidarité, inclusion, respect de la dignité humaine. Elles prennent soin, non seulement des enfants et des familles, mais aussi de la mission même, dans toute sa profondeur», a rappelé Mme Marois.