Disparition d’un jeune de 15 ans: des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité

La Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent demande l’aide du public afin de retrouver Mathieu Perreault, 15 ans.



Les policiers indiquent dans l’avis de recherche qu’ils ont des raisons de craindre pour la santé et la sécurité de l’adolescent.



Le service de police précise que Mathieu Perreault a été vu pour la dernière fois le 17 mai vers 21h, dans le secteur de la rue Brassard à Chambly.



Le jeune aux cheveux bruns frisés et aux yeux bruns également mesure 1,70 m (5 pi 7 po) et pèse 65kg (143 lb)



Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de Jean’s gris foncé, un t-shirt noir et des espadrilles noires.



Toute personne ayant aperçu Mathieu Perreault ou possédant des informations pouvant aider les autorités à retrouver cette personne est priée de communiquer de façon confidentielle avec le 9-1-1.