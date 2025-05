À Boucherville, on fait la passe aux poissons

Une nouvelle passe migratoire pour les poissons a été aménagée dans le parc de la Frayère, à Boucherville, au coût de 1.1 M$.

Conçu par Canards Illimités et le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les Changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), l’ouvrage remplace une ancienne structure construite en 2003 (un barrage comprenant une passe migratoire) qui, après analyse, ne permettait pas une remontée optimale de certaines espèces vers la frayère, l’une des plus importantes de la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et le lac Saint-Pierre.

«La nouvelle passe migratoire a été aménagée selon les plus récentes connaissances scientifiques. Elle a été pensée pour faciliter la remontée des poissons, notamment pour des espèces comme la perchaude et le grand brochet qui ont besoin d’un faible courant et qui ne peuvent effectuer de grands bonds comme les saumons ou les truites», explique la coordonnatrice de projets de restauration pour Canards Illimités, Chrystel Losier.

«Les poissons du Saint-Laurent remontent la passe migratoire pour aller déposer leurs œufs dans la plaine inondable située de l’autre côté du boulevard Marie-Victorin», précise-t-elle.

Les poissons retournent au fleuve par la porte du barrage qui est abaissée manuellement en début d’été, ou dans la passe s’il reste suffisamment d’eau.

Composée de 24 seuils en escalier, la nouvelle passe permet aux poissons de remonter progressivement les deux mètres de dénivelé qui séparent le fleuve de la frayère, tout en suivant le courant naturellement créé par l’écoulement de l’eau.

La passe est inondée uniquement au printemps, pendant la période de montaison, de la mi-avril à la mi-juin, ou lors de fortes pluies. Durant l’été, il est normal qu’elle ne contienne pas d’eau.

L’ancien système, incluant une vanne contrôlée manuellement pour ajuster le niveau d’eau, n’était pas optimal, spécifie Mme Losier. Le courant y était trop fort pour certaines espèces, compromettant leur capacité à atteindre la frayère pour se reproduire. «Le nouveau système assure une connectivité écologique améliorée, essentielle au maintien des populations», ajoute la spécialiste.

Les travaux ont été réalisés durant l’hiver 2024.

Ils font partie d’un chantier global de 1,5 M$ comprenant aussi la restauration du marais de la rivière aux Pins effectuée en 2021 et 2022. Ces travaux visaient à mettre à jour la digue et la structure de contrôle du niveau d’eau afin de maintenir un habitat de qualité pour l’ensemble des espèces, notamment celle en situation précaire telles que le petit blongios, et d’ajouter des aménagements complémentaires pour les tortues.

Le projet de restauration du site a été financé par plusieurs partenaires, dont Canards Illimités, le MELCCFP, et la Ville de Boucherville.

Un refuge

La création du parc de la Frayère remonte aux années 1990. Plusieurs interventions y ont été réalisées pour préserver ce milieu naturel d’importance écologique tout en le rendant accessible à la population.

On peut y observer plusieurs espèces d’oiseaux, de poissons et de mammifères.