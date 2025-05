Varennes a le fleuve à cœur

Adossée au fleuve, Varennes démontre qu’elle a le Saint-Laurent à cœur puisque, le 6 mai, la Ville était l’hôte d’un forum où l’on présentait des projets environnementaux liés à ce grand cours d’eau, et le 8 juin, la population est invitée à prendre part à une grande corvée de nettoyage de ses berges.



Le forum 2025 de la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent – Grand Montréal, qui s’est déroulé à l’Espace des Bâtisseurs, a réuni plus de 120 personnes de tous les horizons venues entendre des conférenciers présenter plusieurs actions réalisées ces dernières années afin d’assurer la pérennité du Saint-Laurent.



«Les enjeux environnementaux du fleuve sont nombreux. Nous sommes convaincus que la synergie entre tous les acteurs de l’eau peut contribuer à améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent. En combinant tous nos efforts, ceux des communautés locales, des municipalités, des organisations environnementales, des universités, des institutions et des entreprises, nous pouvons créer un impact positif et durable», a expliqué Gino Moretti, co-président de la Table.



Appel à tous



De son côté, le conseil municipal de Varennes, en collaboration avec l’organisme PurNat, invite la population à prendre part à une grande corvée de nettoyage des berges du fleuve.



L’activité tenue en soutien à la Journée mondiale de l’environnement aura lieu le dimanche 8 juin, de 8h30 à 12h, à partir du pavillon Jean-Robert, situé près du stationnement du parc de la Commune. La Ville fournira des sacs poubelles et d’autres équipements de sécurité afin d’assurer un déroulement sécuritaire pour tous.



L’inscription est requise pour participer à cette activité :

https://www.purnat.org/index.php/fr/evenements/parc-communnal-varennes-08-juin-2025