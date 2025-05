Élections municipales : démonstration de force de Coalition Longueuil

Coalition Longueuil – Équipe Catherine Fournier a frappé un grand coup samedi dernier en lançant officiellement sa campagne électorale en vue des élections municipales du 2 novembre. La mairesse sortante, qui a confirmé en novembre son intention de briguer un second mandat, a profité de l’Assemblée générale annuelle du parti au Centre communautaire scout de Saint-Hubert, situé dans le quartier Laflèche — fief du chef de l’opposition Jacques Lemire — pour présenter ses candidats.

Du même coup, la journée du 10 mai a marqué le lancement du porte-à-porte préélectoral des candidats, qui sillonneront les rues de Longueuil au cours des prochains mois.

«Nous avons beau être la seule équipe annoncée pour le moment, nous comptons bien faire campagne en travaillant aussi fort et en ne prenant rien pour acquis. C’est une question de respect envers les électrices et les électeurs», affirme Coalition Longueuil – Équipe Catherine Fournier.

Une équipe complète pour les trois arrondissements

Dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil, la formation de Catherine Fournier présente une équipe complète composée de conseillers sortants et de nouveaux visages. Le président d’arrondissement Carl Lévesque (Coteau-Rouge) sera à nouveau candidat, tout comme ses collègues Sylvain Larocque, Marc-Antoine Azouz, Jonathan Tabarah, Lysa Belaicha et Reine Bombo-Allara. S’ajoutent à eux Lyette Bouchard, Nicola Grenon, Marie-Michèle Drolet et Frédéric Barbeau.

Dans l’arr. de Greenfield Park, Sylvain Joly et Éric Normandin porteront cette fois les couleurs de la Coalition, accompagnés de Christopher Keays.

Du côté de l’arr. de Saint-Hubert, l’équipe regroupe les conseillers sortants Alvaro Cueto, Affine Lwalalika et Nathalie Delisle, ainsi que Sophie Paquette, Chrep Lok, Sylvain Lambert et Florent Sabourin-Lefebvre.

Recrues de poids

Parmi les nouvelles candidatures, Lyette Bouchard (Saint-Charles) se distingue par son engagement communautaire. Fondatrice du groupe Facebook «Résident.e.s de Longueuil pour un urbanisme cohérent», elle milite pour une approche respectueuse du patrimoine bâti. Elle possède une longue expérience au sein d’organismes communautaires et culturels, notamment à l’Adisq.

Autre candidature remarquée : celle de Sylvain Lambert (Vieux-Saint-Hubert—la Savane), ex-directeur général du Cégep Édouard-Montpetit. Fort d’une carrière dans les secteurs de l’éducation, de la culture, de la santé et de l’aérospatiale, M. Lambert entend mettre son expertise au service de la mobilité durable, de l’innovation et de la transition écologique.

«L’équipe valorise la collaboration, l’optimisme et l’espoir, des qualités qui résonnent avec de nombreux citoyens de Longueuil et qui reflètent le leadership de leur cheffe, Catherine Fournier. Cela explique l’arrivée rapide de nombreuses candidatures de qualité. L’élan de 2021 se poursuit, avec une population fière du travail accompli au cours des quatre dernières années», affirme Coalition Longueuil.

À six mois du scrutin, la mairesse Catherine Fournier est la première à dévoiler une équipe complète. Aucun autre parti n’a pour l’instant présenté de candidats.

Un choix pas anodin

Si les lieux des divers événements de Coalition Longueuil varient chaque année, l’AGA a été organisée cette année dans le district Laflèche, un geste qui n’est pas anodin de l’aveu même de la formation politique. «Notre équipe présente d’ailleurs une excellente candidature dans ce district redécoupé, Sophie Paquette, qui a déjà débuté son porte-à-porte, comme tous nos autres candidats. Sophie représente le renouveau et la vague d’optimisme qui a déferlé sur Longueuil en 2021 et qui continue de nous caractériser.»

Contacté par Le Courrier du Sud, le Cabinet du chef de l’opposition Jacques Lemire n’a pas voulu commenter le fait que le lancement de la campagne de l’équipe de Catherine Fournier se soit déroulé sur son territoire, affirmant que «chaque parti est libre de lancer sa campagne à sa manière».

M. Lemire n’a pas encore annoncé s’il se portera à nouveau candidat. Quant au conseiller indépendant Karl Ferraro, il a déjà confirmé sa volonté de se représenter en novembre prochain dans LeMoyne—Jacques-Cartier.