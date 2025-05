Secteur du Moulin: Sainte-Julie envisage des régulateurs d’eau

Les solutions envisagées pour rendre le secteur du Moulin plus résilient aux fortes intempéries ont été encore une fois soulevées lors de l’assemblée publique du 13 mai à Sainte-Julie. Le maire s’est avancé sur la question en disant que des régulateurs d’eau sont envisagés pour ce secteur et possiblement pour d’autres quartiers de la ville.



En réponse à Catherine Langevin, porte-parole des sinistrés des pluies torrentielles du 9 août 2024, le maire Mario Lemay a indiqué que la firme mandatée, Genexco, et les ingénieurs aux travaux publics continuaient à faire les relevés sur le terrain pour faire une modélisation du secteur la plus précise possible.



«On doit poursuivre ça et puis on regarde entre autres, je dois m’avancer un peu, sur des régulateurs d’eau qui seront installés dans les caniveaux de rue pour contrôler les débits d’eau», a-t-il déclaré, en ajoutant qu’il aimerait que le tout soit en place d’ici la fin de l’année.



«Pour nous l’important, c’est de voir si ce type de projet-là peut aussi s’appliquer ailleurs dans la ville, parce que les intempéries qu’on a vécues, une queue d’ouragan, ça peut frapper toute la ville et, par conséquent, notre objectif c’est toujours d’améliorer la résilience de notre réseau. Il est correct le réseau, mais si on peut améliorer sa résilience davantage, ça va davantage être favorable à tous les citoyens.»



Le maire a conclu en disant qu’il devrait y avoir le mois prochain une rencontre officielle avec les citoyens touchés par les inondations, sans pouvoir préciser la date à ce moment-ci des études en cours.