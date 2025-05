Mesure exceptionnelle de réorientation obligatoire à l’urgence de Pierre-Boucher

En raison d’un fort achalandage à l’urgence de l’Hôpital Pierre-Boucher, une mesure exceptionnelle de réorientation obligatoire a été mise en place dès vendredi soir à 21 h 30 et sera effective pour 24 h. Par la suite, la situation sera réévaluée.



Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a expliqué sur sa page Facebook que cette mesure exceptionnelle fait en sorte que les personnes qui se présentent à l’urgence pour un besoin non urgent sont d’abord évaluées. «Si leur état le permet, elles peuvent être redirigées vers un autre service ou un autre professionnel afin de recevoir les soins requis en toute sécurité», est-il précisé.



«Les personnes nécessitant des soins immédiats continueront d’être prises en charge par nos équipes de l’urgence. Si votre vie est en danger et nécessite des soins immédiats, rendez-vous à l’urgence ou appelez le 911», a souligné le CISSS.



L’équipe de l’urgence suggère fortement d’utiliser les autres options pour les aider à poursuivre leurs soins aux personnes qui requièrent des soins immédiats, soit Info-Santé (811 option 1); prendre rendez-vous avec sa clinique médicale ou à cisss.me/gap; ainsi que son pharmacien.



Le CISSS a suggéré également de consulter cisss.me/urgence afin de connaître toutes les options à l’urgence et découvrir des fiches avec des conseils pratiques.