Marathon de Longueuil Sun Life : les entraves routières

Des milliers de coureurs fouleront les rues lors du Marathon de Longueuil Sun Life, le 18 mai, de 9h à 14h. Voici les entraves routières à prévoir.

Une portion de la rue Adoncour puis du boul. Curé-Poirier Est sera complètement fermé à la circulation autour du parc Michel-Chartrand. Le Colisée Jean-Béliveau est le point de départ et d’arrivée des courses.

Plus précisément, Curé-Poirier sera fermé à la circulation de la rue du Colisée jusqu’au boulevard Jacques-Cartier du samedi 17 mai à 6 h jusqu’à dimanche 18 mai 17 h.

Il sera aussi fermé à la circulation de la rue Adoncour jusqu’au boulevard Jacques-Cartier dimanche 18 mai de 6 h à 17 h.

Le dimanche de 6 h à 15 h, la rue Fernand-Lafontaine sera fermée entre la rue Adoncour et le boulevard Roland-Therrien. La rue Adoncour sera quant à elle fermée entre le boulevard Fernand-Lafontaine et le Chemin du Lac, côté pair.

(Carte: gracieuseté Ville de Longueuil)

(Carte: gracieuseté Ville de Longueuil)

Dans le secteur du Vieux-Longueuil, les marathoniens circuleront sur les rues Quinn, Saint-Laurent Ouest, Saint-Charles, Grant et Jean-Béliveau.

De plus, la rue Saint-Charles sera complètement fermé pour les adresses paires entre d’Auvergne et chemin de Chambly. La rue Geoffrion sera aussi inaccessible aux voitures.

(Carte: gracieuseté Ville de Longueuil)

Le marathon

Le Marathon de Longueuil Sun Life offre des distances de 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 21.1 km et 42.2 km, selon les mêmes parcours que l’an dernier.

Des activités familiales seront offertes gratuitement sur le site du Colisée Jean-Béliveau.

Il n’est pas possible de se stationner au Colisée. Des stationnements incitatifs sont prévus, et le transport sera gratuit sur certaines lignes du Réseau de transport de Longueuil se dirigeant vers le site. Plus de renseignements ici.