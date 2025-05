Survivor Québec : « Je suis fier d’être resté la personne que je suis » -Kevin

Kevin Dubé aura été un joueur remarqué tout au long de son parcours à la saison 3 de Survivor Québec. Est-ce son franc parler et son style «agressif» qui ont poussé les membres d’Ugat à inscrire son nom en majorité au conseil, au terme de la 22e journée de jeu? Peu importe, le résident de Sainte-Julie ne changerait rien.

Après avoir été éliminé, tu as dit que tu n’aurais pas joué autrement, que tu étais fier de ton jeu. Est-ce toujours le cas ?

Oui. Je pourrais être rough avec moi et me dire : Ah, j’aurais dû jouer moins agressif, j’aurais dû être plus «floater» si on veut, mais ce n’est pas mon type de personnalité. Quand tu es rendu là-bas, ta personnalité ressort. C’est dur de ne pas être toi-même dans des conditions comme ça. Il y a le côté jeu, mais aussi le côté humain. On est toujours ensemble, un moment donné, ta vraie personne ressort.

De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours ?

Je suis fier d’être resté la personne que je suis, d’avoir joué le genre de «game» que je voulais jouer. Et ça a été payant, je pense. Je vois les commentaires depuis que je suis sorti, c’est des commentaires super positifs à mon égard.

Tu te décrivais comme un gars de bois, tu as déjà fait des expéditions seul en nature. Comment as-tu vécu cet aspect de l’aventure, de vivre dans des conditions rudimentaires ?

Ce n’est pas le genre de choses qui me qui me dérangeait beaucoup. Je ne pense pas avoir chialé une fois sur le confort. Tu as tellement d’autres affaires en tête et tu es tellement brûlé quand tu vas te coucher. Je pense que même les autres joueurs te diraient la même chose.

Même pour la nourriture ?

Ça, c’était vraiment par passe. Il y avait des moments où j’étais plus capable; j’avais vraiment faim, je n’avais plus d’énergie. Même pour couper un bout de bambou, ouvrir une coconut, c’était terrible. Mais par d’autres moments, ce n’était pas si pire. Juste avant d’aller aux épreuves, l’adrénaline embarquait.

Et le riz était bon, Honnêtement, je n’étais pas tanné mais c’est toutes les autres saveurs qui te manquent. Sur Sapa, quand on avait des petits fruits vraiment surets, des fois, je passais à côté de l’arbre, j’en prenais un. Je voulais juste mordre dedans juste pour me donner du goût dans la bouche.

Il y a eu un festin de poisson. Je présume que même quelqu’un qui n’aime pas le poisson devait le dévorer !

Ouais! Je suis quelqu’un quand même difficile à la base. Mettons, je ne mange pas de champignons. Tu m’aurais donné un bol de champignons, je me serais lancé dessus, c’est sûr.

Comment as-tu vécu le revirement d’être éliminé, envoyé sur une île pour ensuite créer une équipe ?

Je remercie Malaki de m’avoir sorti! Oui, c’est plate, mais ma «game» a pris un autre virage. Les souvenirs que j’ai d’arriver le premier sur l’île, tout seul la nuit, tu ne vois rien, t’es dans ta tête, tu te demandes ce qui va arriver… C’est quelque chose qui m’a quand même fait vraiment du bien. Ça m’a permis de recharger mes batteries, puis de me concentrer sur la suite. Et de voir la face de tout le monde en revenant, c’est un moment que je vais me rappeler longtemps!

Les changements de tribus n’ont pas manqué en cette saison 3. (Photo : Survivor Québec)

Quelle épreuve as-tu particulièrement aimé ?

C’est sûr que le premier «challenge» qu’on a gagné, c’est un feeling qui était complètement incroyable. J’ai eu la chance en plus d’être celui qui a bouclé la boucle avec mon lancer. C’était vraiment épique!

Après, le «challenge» de la corde qu’on tient en équipe. De ce que j’ai vu, c’est peut-être le plus gros «come back» d’une tribu de Survivor Québec ! C’est grâce aux encouragements de toute notre tribu Ç’a été vraiment un très gros moment pour beaucoup de joueurs.

Kevin qui prend l’immunité. (Photo : Survivor Québec)

Est-ce que ce qu’on voit à la télé est fidèle à ce que tu as vécu ?

Pour mon aventure à moi, je trouve que ma «game» est bien représentée. On me voit quand même beaucoup. Est-ce que je trouve que la «game» de tout le monde est bien représentée? Non, mais je comprends que la production peut pas donner beaucoup de temps d’écran à tout le monde. Il y a des joueurs qui ont l’air d’être discrets à la télé, mais il ne faut pas penser que ces joueurs ne jouent pas ou ne font rien. Tout le monde joue.

Est-ce que ça fait un petit pincement de continuer de regarder l’aventure ?

Je ne suis même pas à jour en ce moment! Je veux les écouter en direct avec mes réactions, peut-être sur Twitch. Je ne sais rien de ce qui s’en vient… Mais c’est sûr que ça va me faire de quoi, je voulais gagner. Et 100 000$, c’est pas des «peanuts», ça aurait été le fun de se rendre jusqu’au bout. Je pense que je n’avais pas tout prouvé ce que j’avais à prouver.

Qui crois-tu va gagner ?

J’ai dit des noms dans d’autres podcasts, je ne veux pas changer. J’avais dit Myriam et William. Et Ashly a peut-être un peu plus de chance que ce à quoi je m’attendais. Mais j’ai quand même le feeling que ça va être une année de fille.

Pour toi, participer à Survivor avait un aspect un peu plus personnel. Après avoir été éliminé, tu disais que tu y étais aller pour savoir si tu allais t’ennuyer de ta famille, ta blonde. Comment se sont passé les retrouvailles ?

Je participais parce que j’adore le show, mais aussi c’était vraiment de voir c’est quoi, m’ennuyer de quelqu’un, parce que moi, je ne m’ennuie jamais de personne dans la vie. Puis j’ai pogné un deux minutes assez rapidement. L’aventure n’était même pas commencée encore que je m’ennuyais beaucoup, de tout mon monde.

C’était vraiment dur. Donc de revoir tout le monde, ç’a fait du bien. Mais c’est sûr que t’es encore dans ta tête, t’es encore dans le jeu, tout ce que tu pensais aux îles, ça se projette à la maison. Le retour, c’est une partie à ne pas négliger.

Et sur une note plus légère… Au jour 14 environ, on te taquinait parce que tu n’avais pas encore lavé ton t-shirt… Pourquoi as-tu attendu tout ce temps ?

Je ne sais pas pourquoi! On avait un «challenge» l’après-midi, et j’ai dit : si on gagne, je vais laver mon t-shirt. Je ne pense pas que ç’a motivé personne! C’était juste drôle… J’étais vraiment surpris qu’on montre ça à l’écran. Ils montrent même moi qui le lave!