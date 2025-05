Un surplus non affecté de près de 8 M$ à Sainte-Julie

Le maire a présenté le rapport financier 2024 lors de l’assemblée publique du 13 mai et celui-ci fait état d’une baisse du taux d’endettement de la Ville et d’un surplus non affecté de près de 8 M$. Ce dernier servira notamment au paiement plusieurs projets en 2025, à la réduction des coûts de financement liés à d’éventuels règlements d’emprunt et au rachat de la dette.



Mario Lemay a indiqué qu’une tranche de 2M$ du surplus non affecté sera consacrée aux immobilisations afin d’assurer un paiement comptant plus important lors d’investissements.



Un autre 2 M$ permettra le paiement comptant d’une partie des travaux de réfection de pavage des années 2026 et suivantes, alors que 500 000$ ira pour le rachat de la dette afin de réduire celle-ci lors de son refinancement.



Une somme de 750 000$ sera affectée à l’assainissement – environnement, afin de prévoir les coûts futurs de nettoyage des étangs aérés, et 200 000$ seront prévus à la réserve pour le transport en commun, étant donné les déficits importants des sociétés de transport.



Le maire a souligné qu’au 31 décembre 2024, l’endettement net atteignait 56,1 M$, en hausse de 3,7 M$ par rapport à 2023. Il a ajouté que cette hausse est liée notamment à l’emprunt pour les travaux du réseau d’aqueduc du rang de la Vallée. Aussi, une portion de 4,8 M$ de la dette provient du transfert de responsabilités gouvernementales à l’Autorité régionale de transport métropolitain et à la Régie des transports métropolitains.



On remarque que la richesse foncière uniformisée a fait un bond de 1,3 G$ en 2024 pour atteindre 7,4 G$, en raison de l’ajout de nouveaux immeubles, des rénovations aux immeubles existants ainsi que de la hausse des valeurs immobilières.



Finalement, le taux d’endettement est passé à 0,76% comparativement à 0,87% en 2023.